Oficializado videoárbitro em Portugal

O organismo internacional que dita as regras do futebol informou, esta quarta-feira, que Portugal é um dos países oficialmente precursores da utilização do videoárbitro.

O International Football Association Board (IFAB), órgão que regula as regras do futebol, confirmou esta quarta-feira que Portugal vai integrar, oficialmente, o projeto do Vídeo Assistant Referee (VAR).

Cumpridas todas as formalidades, os duelos da Supertaça e da Liga terão videoárbitro. O jogo da Supertaça, o primeiro oficial da época, entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, está agendado já para este sábado, em Aveiro.

Os primeiros testes foram feitos a 28 de maio, na final da Taça de Portugal entre o Benfica e o V. Guimarães e a quatro de junho, na final da Taça de Portugal de futebol feminino entre Sporting e Braga, no Jamor.