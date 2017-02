Iker Casillas convidado a promover cidade do Porto em Madrid

ANA TULHA Hoje às 15:40, atualizado às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Casillas, o ícone. Casillas, "o santo". Casillas, o... embaixador. Se os adeptos do F. C. Porto ainda andam a dar graças à grande defesa do espanhol, nos últimos instantes do jogo frente ao Sporting, a "Antiga, Mui Nobre, Sempre Leal e Invicta Cidade do Porto", numa perspetiva mais turística e bem menos futebolística, também tem saído a ganhar com a presença de Iker.

"Gostava que vissem estas vistas, porque são espetaculares". A frase podia ser de um qualquer promotor imobiliário, mas não. É da autoria de Casillas e pode ouvir-se num dos muitos vídeos que o guarda-redes publicou nas redes sociais.

As vistas são as da Foz do Douro, a zona em que Iker vive com a esposa, Sara Carbonero, e os dois filhos, e onde frequentemente a família Casillas é vista a passear ou a andar de bicicleta. Foi precisamente isso que o espanhol fez após a vitória (2-1) de sábado, diante dos leões. Com direito a registo multimédia.

No vídeo, que tem mais de 300 mil visualizações, Iker, casaco de fato de treino e carapuço na cabeça, gaba as "coisas maravilhosas" da cidade, enquanto grava o trajeto que faz entre a Ribeira e a Foz e vai exibindo as paisagens características do Porto.

Ora, se tivermos em consideração que a página de Casillas no Facebook tem, por si só, mais do dobro de seguidores (passam os 25 milhões) que os três "grandes" juntos, facilmente se deduz que o Porto tem, nas redes sociais de "San Iker", uma montra privilegiada.

A teoria é confirmada por Melchior Moreira, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. "Ajuda, claro. É um dos melhores guarda-redes do mundo e tem uma imagem extremamente positiva em termos comunicacionais. Sobretudo num dos nossos principais mercados, o espanhol, tem dado um contributo decisivo. É um embaixador da marca Porto", defende.

Por isso, o Turismo do Porto e Norte até já pensa em capitalizar o que considera ser "uma alavanca muito positiva para a marca Porto". "É nossa intenção convidá-lo a participar, dentro da sua disponibilidade profissional, em algumas ações promocionais no mercado espanhol", diz.

Mesmo não dispondo de números concretos sobre o impacto das publicações de Casillas no aumento do turismo no Porto - o único dado seguro é que, em 2016, o número de visitantes espanhóis na cidade cresceu 15% -, o responsável não tem dúvidas que Casillas tem contribuído para chamar turistas, mesmo além da Península Ibérica. O Porto agradece.