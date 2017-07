Benfica impedido de realizar jogos na Luz por questões de segurança

LUÍS MOTA Hoje às 00:40, atualizado às 01:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica foi notificado da nulidade do regulamento de segurança. Águias têm de responder até segunda-feira.

O Benfica está impedido de realizar jogos no Estádio da Luz. A interdição chegou na passada terça-feira e foi decretada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que notificou as águias da nulidade do regulamento interno do recinto, apurou o JN junto de várias fontes. O clube tem até segunda-feira para regularizar a questão, correndo o risco de estar impedido de realizar o jogo da primeira jornada da Liga, frente ao Braga, na Luz.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui