Já são conhecidos os árbitros da 17ª jornada

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já divulgou quais vão ser os árbitros dos jogos da 17ª jornada da I Liga de futebol.

O árbitro Luís Ferreira, da Associação de Braga, dirige o jogo entre o Benfica e o Boavista, no sábado, no Estádio da Luz.

É a segunda vez que Luís Ferreira arbitra um jogo das águias, esta temporada, depois de ter sido nomeado para a receção ao Feirense (4-0), na sétima jornada da competição, a dois de outubro.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol escolheu ainda Nuno Almeida, da Associação do Algarve, para a visita do Sporting a Chaves, também no sábado, e Fábio Veríssimo, de Leiria, para o encontro de domingo entre F. C. Porto e Moreirense.

O Benfica lidera o campeonato, com 41 pontos, seguido por F. C. Porto, com 35, e Sporting de Braga e Sporting, ambos com 33.