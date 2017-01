"Joaquim Oliveira planta notícias contra o F. C. Porto", acusa diretor de comunicação

Hoje às 11:31, atualizado às 11:39 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do F. C. Porto, afirmou, esta terça-feira à noite, no programa "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal, que o empresário Joaquim Oliveira passou a ter o clube azul e branco como "inimigo", a partir do momento em que os dragões assinaram com a Meo no negócio dos direitos televisivos.

"O F. C. Porto fugiu da manada e aceitou a melhor proposta que teve. Isso desagradou à Olivedesportos, que passou a ser adversária do F. C. Porto", disse o responsável portista, em declarações que surgiram a propósito dos elogios públicos feitos por Octávio Ribeiro, diretor do jornal "Correio da Manhã", a Joaquim Oliveira, durante a gala do Sporting de Braga.

"Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és", acrescentou Francisco Marques, lembrando os tempos em que Joaquim Oliveira e o irmão, António Oliveira, não tinham boas relações com aquele diário. "Agora, tudo mudou e Joaquim Oliveira planta notícias contra o F. C. Porto, no "Correio da Manhã" e no "Expresso"", referiu, ironizando ainda sobre o prémio "Guerreiro Solidário", entregue pelo Sporting de Braga à CMTV na referida gala: "Se acham que o "Correio da Manhã" merece este prémio, não sei o tipo de solidariedade que se pratica em Braga".

No mesmo programa, Francisco Marques confirmou que o F. C. Porto esteve interessado no médio Assis, do Chaves, que assinou pelo Braga (ver página 46), mas que, perante o comportamento do jogador e do empresário numa reunião realizada na semana passada, Pinto da Costa desistiu da contratação, tendo contactado ontem o presidente do clube flaviense, Bruno Carvalho, desobrigando-o do compromisso que tinha com o F. C. Porto.