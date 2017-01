Jorge Jesus recebe 15 dias de castigo e o Sporting recorre

Luís Mota Ontem às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, ficou a conhecer nesta terça-feira, apurou o JN junto de fonte leonina, o castigo de 15 dias que lhe foi aplicado devido à expulsão em Setúbal, onde os leões foram eliminados da Taça da Liga, na semana passada.

Ainda assim, o clube de Alvalade irá recorrer da decisão do Conselho de Disciplina de Federação Portuguesa de Futebol.

Desta forma, o técnico verde e branco só regressará ao banco na deslocação à Madeira, para o embate com o Marítimo, no próximo dia 21. Pelo meio, Jesus já falhou, devido à suspensão preventiva, o jogo com o Feirense, anteontem, domingo, e está impossibilitado de comandar a equipa de Alvalade nas duas visitas ao Chaves, embora deva realizar a viagem com o grupo.

O responsável leonino, recorde-se, recebeu ordem de expulsão do árbitro Rui Oliveira já depois do apito final, quando vários elementos da comitiva sportinguista cercaram a equipa de arbitragem a protestar o penálti assinalado a favor do V. Setúbal que determinou o triunfo sadino e a eliminação do Sporting da Taça da Liga.