Kelvin integrado em pleno no treino do F. C. Porto

A integração plena de Kelvin e a inclusão de seis futebolistas da equipa B marcou hoje o regresso do F. C. Porto ao trabalho, para preparar a receção de domingo ao Moreirense, na I Liga de futebol.

O extremo brasileiro, "herói" do último título do F. C. Porto, em 2012/13, e que voltou ao grupo de trabalho neste "mercado" de inverno depois de ter estado emprestado a Palmeiras e São Paulo, evoluiu a 100% e pode ser opção para o treinador Nuno Espírito Santo na 17.ª jornada, que fecha a primeira volta.

O jovem "canarinho" vinha treinando de forma condicionada devido à recuperação de uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda.

Recuperado Kelvin, o boletim clínico fica reduzido ao brasileiro Otávio e ao mexicano Layún, que prosseguem o tratamento a lesões e efetuaram trabalho de ginásio, sendo que o primeiro ainda realizou treino condicionado.

As ausências de Brahimi, ao serviço da seleção da Argélia na Taça das Nações Africanas, e do central nigeriano Chidozie, que folgou com o F. C. Porto B, abriu a porta a seis jogadores da equipa secundária: Rodrigo, Rui Moreira, Sérgio Ribeiro, Rui Pires, João Cardoso e Kayembe. O grupo volta a trabalhar na terça-feira às 10.30 e às 16 horas.

Depois de empatar 0-0 em Paços de Ferreira, o F. C. Porto continua em segundo lugar na I Liga, com 35 pontos, agora a seis do líder, o Benfica, e com mais dois do que Sporting e Sporting de Braga, enquanto o Moreirense é penúltimo com apenas 11.