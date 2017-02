Manchester United marca três ao Saint-Étienne

Hoje às 21:58, atualizado às 22:06 Facebook

Equipa de José Mourinho conseguiu uma ótima vantagem nos 16 avos de final da Liga Europa (3-0), graças a três golos de Zlatan Ibrahimovic.

O avançado sueco abriu o marcador, aos 15 minutos, num livre direto feliz em que o guarda-redes do Saint-Étienne, Ruffier, não fez tudo o que podia para segurar a bola.

Sempre por cima no jogo, o United foi desperdiçando várias oportunidades para dilatar a vantagem (Mata falhou quando estava isolado e Pogba cabeceou à barra), mas os franceses também podiam ter empatado, já no segundo tempo, quando Roux rematou por cima na cara do guarda-redes Romero.

Aos 75 minutos, Ibrahimovic fez o 2-0, na conclusão de uma boa jogada coletiva dos "red devils", e aos 88 fechou o resultado, na transformação de uma grande penalidade.

Nos outros jogos desta quinta-feira à noite da Liga Europa, destaque para a vitória gorda do Roma no terreno do Villarreal (4-0) e para o triunfo do Besiktas, com Quaresma de início, na visita ao Hapoel Beer Sheva, de Israel (3-1).