Mão pesada no adeus de Portugal ao Mundial

O campeão está fora do Mundial. Portugal foi eliminado, esta quinta-feira, do Campeonato do Mundo de futebol de praia das Bahamas, ao ser derrotado pelo Brasil, por 4-3.

No melhor jogo da equipa das quinas na competição, o duelo foi decidido nos detalhes e por alguns erros da equipa de arbitragem. Depois de passar, com sofrimento e sem brilhantismo, a fase de grupos, o melhor Portugal pisou as areias de Nassau, capital das Bahamas.

Dois segundo de jogo e já os campeões festejavam o primeiro golo, da autoria de Torres.A resposta canarinha não demorou muito mais (10s), com Catarino a empatar. Mesmo em cima do fim do primeiro período, Jordan devolveu a vantagem aos portugueses, após assistência de Leo Martins. Em apenas um minuto e 20 segundos do segundo período, o Brasil deu a volta à história. Primeiro, Datinha transformou um livre direto no 2-2 e, logo a seguir, o mesmo jogador voltou a marcar de bola parada, mas desta vez de uma falta absolutamente inventada pelo árbitro principal da partida.

Pela primeira vez em desvantagem no marcador, a reação portuguesa foi à campeão. Já depois de José Maria desperdiçar uma grande penalidade e de Madjer e Leo Martins testarem os reflexos incríveis do guarda-redes brasileiro, Mão, Jordan voltou a deixar tudo empatado nas areias das Bahamas, aproveitando um péssimo alívio da defesa adversária.

Portugal desperdiçou duas chances de ouro para fazer o 4-3 e pagou bem caro. A dois minutos do final, um pontapé de bicicleta incrível de Rodrigo ditou a vitória brasileira e o adeus do campeão do Mundo em título.