Moreirense ganha e sai zona de descida

Um golo nos últimos minutos do encontro garantiu os três pontos aos cónegos na receção ao Belenenses.

O Moreirense recebeu e venceu o Belenenses (1-0), na noite desta segunda-feira, no jogo que fechou a jornada 16 da Liga.

Os cónegos garantiram os três pontos já perto do final do encontro, quando David Ramírez, quatro minutos depois de ser lançado por Augusto Inácio, apontou o único golo do duelo.

Com este triunfo, o Moreirense passa a somar 14 pontos, ultrapassa Nacional e Feirense, e deixa os lugares de despromoção.