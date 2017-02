Nuno Espírito Santo "adivinha" 11 da Juve frente ao F. C. Porto

JN Hoje às 17:38 Facebook

Nuno Espírito Santo, treinador do F. C. Porto, garantiu, nesta terça-feira, a propósito do encontro da Liga dos Campeões frente à Juventus, agendado para quarta-feira, que o F. C. Porto não se sente "inferior a ninguém".

Nos três jogos disputados frente aos atuais pentacampeões italianos, os dragões nunca conseguiram vencer, mas o técnico portista garante que a equipa não entrará em campo menos confiante por isso.

"Nós, no F. C. Porto, sabemos que, tanto na vida como no futebol, não devemos desprezar ninguém, nem nos sentimos inferiores a ninguém. Respeitamos o nosso adversário e estamos preparados para competir no máximo das nossas forças", frisou Nuno Espírito Santo.

Durante a conferência de imprensa de lançamento do encontro desta quarta-feira (19.45 horas), a contar para os oitavos de final da liga milionária, o treinador azul a branco até ousou adivinhar o 11 da "Juve" que entrará em campo no Dragão.

"A Juventus tem grandes opções. Poderia fazer uma equipa e depois fazia outra com alternativas. Mas se disser que vão jogar Dybala, Mandzukic, Higuain, Cuadrado, Pjanic, Khedira, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Liechtsteiner, Buffon, acho que é esse o onze", disse Nuno Espírito Santo.

Antevendo um "grande jogo, entre duas das 16 melhores equipas da Europa", o técnico prometeu uma equipa confiante. "Queremos continuar a crescer e a melhorar. O F. C. Porto está consciente da qualidade dos seus jogadores e extremamente motivado", disse.

Questionado sobre a solidez defensiva da equipa azul e branca, e sobre se esta equipa poderia ser considerada "mais italiana" que a própria Juventus, o técnico recusou estabelecer paralelismos.

"Comparar o F. C. Porto a qualquer equipa não é razoável nem está dentro do que eu entendo. É uma equipa capaz de disputar qualquer resultado. Não há comparações", sublinhou.