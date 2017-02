Criança provoca gargalhada a Mourinho por pedido insólito a árbitro

Hoje às 17:10, atualizado às 17:59 Facebook

Antes do arranque do Blackburn-Manchester United, para a Taça de Inglaterra, um jovem adepto dos Rovers fez um pedido ao juiz da partida que motivou uma enorme gargalhada do treinador português.

As equipas estavam prontas a entrar no relvado quando um dos jovens que ia acompanhar os atletas se encheu de coragem e pediu ao árbitro que não mostrasse amarelos, nem vermelhos, aos jogadores do Blackburn Rovers.

Ali ao lado, Mourinho soltou um bem disposto "whaaat?" ("o quê?") e uma gargalhada perante o descaramento da criança.

Veja o momento, a partir do 3.10 minutos do vídeo:

O Manchester United venceu o Blackburn Rovers, por 2-1, e segue para os quartos de final da Taça da Liga.