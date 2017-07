Pinto da Costa recupera e marca reunião de trabalho no hospital

MIGUEL PATACO Hoje às 00:40, atualizado às 00:41 Facebook

Presidente dos dragões continua a recuperar da fratura de três costelas e foi convencido pelos médicos a ficar internado.

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, continua a recuperar da fratura de três costelas e uma contusão na cabeça, sofridas na sequência de uma queda nas escadas de casa, na noite da passada quinta-feira. Segundo o JN apurou junto de fonte próxima do presidente, e apesar de continuar com algumas dores na zona afetada, queria ter tido alta este sábado, mas foi convencido pelos médicos a manter-se hospitalizado pelo menos até quarta-feira.

