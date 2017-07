JN Hoje às 09:23, atualizado às 10:44 Facebook

Pinto da Costa, presidente do F.C. Porto, foi internado no Hospital de São João, no Porto, após sofrer uma queda em casa.

O dirigente portista, de 79 anos, sofreu uma queda em casa e fraturou três costelas, apurou o JN.

Pinto da Costa deu entrada no hospital na noite de quinta-feira e deverá ter alta ainda durante o dia desta sexta-feira.

"O presidente do F.C. Porto está a recuperar bem e deverá ter alta em breve", lê-se num comunicado publicado no site do clube na Internet.