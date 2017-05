Presidente da FIFA "satisfeito" com introdução do vídeo-árbitro

Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Gianni Infantino, líder da FIFA, frisou estar "muito satisfeito" com a decisão da federação Portuguesa de Futebol de implementar o vídeo árbitro nos jogos da Liga, a partir da próxima época.

"Estou muito satisfeito (...) Essa é mais uma prova do forte compromisso da FPF com o desenvolvimento do futebol dentro e fora das quatro linhas", disse Gianni Infantino, ao site da Federação Portuguesa de Futebol.

"O facto de os campeões europeus fazerem parte da vanguarda apostando no aprimoramento do jogo por meio de tecnologia serve como exemplo e inspiração para todos", acrescentou o líder do organismo que tutela o futebol à escala mundial.