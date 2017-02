Ranieri despedido do Leicester

L.A. Ontem às 21:10 Facebook

Num comunicado, emitido nesta quinta-feira, a direção do Leicester justifica a saída do treinador Claudio Ranieri com os maus resultados no plano interno que colocam a equipa em risco de descida de divisão.

O título inglês e o estatuto de melhor treinador de 2016, na eleição da FIFA, não foram suficientes para segurar Claudio Ranieiri, técnico do Leicester, que sucumbiu na liderança das Raposas no dia seguinte à derrota em Sevilha (2-1), num jogo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O comunicado que anuncia a demissão do treinador, publicado na página oficial do clube, elogia o trabalho do italiano - responsável pelo maior título da história do emblema com 133 anos -, mas admite um cenário complicado nas competições nacionais. "Os resultados domésticos ameaçam a equipa e o conselho, relutantemente, sente que uma mudança de liderança, embora dolorosa, é necessária e do maior interesse do clube". O Leicester está atualmente na 17ª posição, somente um ponto acima dos lugares de despromoção.

"Foi a decisão mais difícil em quase sete anos. Mas somos obrigados a colocar os interesses de longo prazo à frente de todo o sentimento pessoal", sublinhou Aiyawatt Srivaddhanaprabha, vice-presidente do clube.

O próximo embate, frente ao Liverpool, na segunda-feira, será preparado pelos adjuntos Craig e Mike Stowell que irão liderar o conjunto até à chegada do substituto de Ranieri, que comandava o campeão inglês desde junho de 2015.