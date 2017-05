Cristiano Ronaldo campeão de Espanha

JN Hoje às 20:48, atualizado às 20:54 Facebook

O Real Madrid garantiu, neste domingo, o 33.º título de campeão espanhol, com uma vitória por 2-0 sobre o Málaga.

Os merengues partiram para a última jornada do campeonato com uma vantagem de três pontos face ao Barcelona, pelo que um empate bastaria para garantir o título, mas cedo o Real mostrou ao que ia.

O inevitável Cristiano Ronaldo marcou logo aos 2 minutos, com Benzema a selar o 2-0 já na segunda parte, aos 55.

O Real Madrid não era campeão desde 2011/12.

Já o Barcelona chegou a estar a perder por 2-0 com o Eibar, com dois golos de Inui (7 e 61), mas deu a volta em menos de um quarto de hora, com um autogolo de Junca (63), um golo de Suárez (73) e outro de Messi (76). O mesmo Messi voltou a marcar, aos 90+2, fazendo o 4-2 final.