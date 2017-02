Ronaldo ajuda na "remontada" do Real Madrid

Hoje às 21:39 Facebook

Merengues estiveram a perder 2-0 com o Villarreal, mas lograram a reviravolta na meia-hora final.

O Real Madrid sofreu, mas segurou a liderança da La Liga ao sair vitorioso da deslocação ao campo do Villarreal (2-3).

Pressionados pelo triunfo do Barcelona sobre o Atlético de Madrid, os merengues chegaram a estar contra as cordas, graças aos golos de Trigueros e Bekambu, mas levantaram-se a tempo da reviravolta.

Gareth Bale reduziu, Cristiano Ronaldo, na transformação de um penálti muito duvidoso, empatou e Morata saltou do banco para garantir os três pontos que seguram o Real Madrid no comando da classificação, com mais um ponto e menos um jogo do que Barcelona e Sevilha.