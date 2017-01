Chaves mostra saída a Jesus

LUÍS MOTA Hoje às 00:41, atualizado às 00:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Ciclo negro com sentença praticamente alinhavada.

Não é apenas a eliminação desta terça-feira. É, também, o afastamento europeu, da Taça da Liga e a distância de oito pontos, no campeonato, para o rival Benfica: o ciclo de Jorge Jesus no Sporting caminha para o fim e, se as ondas de choque provocadas pela hecatombe de Chaves não anteciparem o divórcio, o cenário está traçado pelo próprio treinador desde o início da época, apurou o JN, com a saída no final da temporada, ainda com dois anos de contrato por cumprir.

Leia mais na versão e-paper ou na edição impressa