Sporting perde amigável com o Vitória de Guimarães

O Sporting perdeu, nesta quarta-feira, em Rio Maior, frente ao Vitória de Guimarães, por 3-0, em mais um jogo de preparação para a nova época. Estupiñan, Hurtado e Raphinha apontaram os tentos dos vitorianos.

O início deste jogo de preparação foi desastrado para os leões que, aos 22 minutos, perdiam por 2-0 e jogavam só com dez, por expulsão de Coates, após carga sobre Estupiñan, perto da área leonina. Para cúmulo, aos 30 minutos Petrovic saiu lesionado.

Estupiñan (14 minutos) e Hurtado (22 minutos), adiantaram cedo os vitorianos no marcador, resultado com que se verificava no termo do primeiro tempo.

A equipa de Jorge Jesus tentou, na segunda parte, virar o rumo dos acontecimentos, mas a formação orientada por Pedro Martins continuou em bom plano, conservando a vantagem, sendo que, a cinco minutos fim, ampliou mesmo o resultado para 3-0, por intermédio de Raphinha, números com que se concluiu este jogo-treino.