Hoje às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Jovem João Costa é obrigado a parar por causa de lesão no joelho esquerdo.

João Costa, terceiro guarda-redes do F. C. Porto, vai ser operado na segunda-feira ao joelho esquerdo e tem a época em risco. A intervenção cirúrgica está marcada para a Ordem da Trindade, no Porto, e ficará a cargo do conhecido cirurgião José Carlos Noronha, que já operou, entre outros craques, o colombiano Radamel Falcao.

O jovem João Costa participou em 17 jogos pela equipa B do F. C. Porto.