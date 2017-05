Tondela volta a conseguir o "milagre" na última jornada

JN Hoje às 20:25, atualizado às 20:48 Facebook

Outra vez a salvação, outra vez na última jornada. Para o Tondela, o cenário da permanência obtida no último suspiro repetiu-se neste ano, com uma vitória sobre o Braga (2-0) e a calculadora na mão.

As contas estavam longe de ser simples: além de ter de vencer, o Tondela tinha de esperar que o Moreirense não ganhasse ou que o Arouca perdesse e que a conjugação de resultados de arouquenses e tondelenses anulasse uma diferença de quatro golos desfavorável aos auriverdes.

Foi precisamente isso que aconteceu. Com o Moreirense a vencer o F. C. Porto por 3-1, e a somar 33 pontos, o Tondela salvou-se graças ao triunfo próprio (2-0 sobre o Braga, com golos de Heliardo e Kaká) e à derrota do Arouca, por 4-2.

Os arouquenses até entraram com o pé direito, com um golo de Adilson, logo aos 2 minutos, mas, à meia hora, o Estoril já tinha dado a volta, com golos de André Claro, Carlinhos e Bruno Gomes.

Depois, Adilson ainda voltou a marcar (31), mas, aos 76, e já com o Arouca jogar com dez, Tocantins fez o golo que condenou a equipa da Serra da Freitas à descida. Mesmo que tenha feito 32 pontos, os mesmos do Tondela... mas com um golo de vantagem na "goal average".