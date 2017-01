UEFA dá razão a Jorge Sousa nos casos do dérbi

Hoje às 19:17 Facebook

Benfica foi informado pelo CA das decisões da entidade que rege o futebol europeu.

O Benfica foi informado nesta terça-feira pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de que a UEFA deu razão às decisões do árbitro Jorge Sousa no último dérbi com o Sporting

"Na sequência do pedido feito pelo delegado do Sporting, na reunião entre clubes profissionais e o Conselho de Arbitragem da FPF, realizada no passado dia 11 de janeiro e em que foi solicitado que se questionasse a UEFA sobre os dois lances ocorridos aquando do último dérbi, a UEFA teve exatamente o mesmo entendimento que o CA tinha transmitido, considerando corretas as decisões do árbitro desse jogo, Jorge Sousa", lê-se no comunicado dos encarnados, que dizem ter recebido a informação do órgão disciplinar.

Nos lances em causa, em que estiveram envolvidos os jogadores Pizzi e Nelson Semedo, o Sporting reclamava dois penáltis por alegada mão na bola do primeiro e um alegado braço do segundo, lances esses que o juiz portuense deixou prosseguir sem qualquer sanção.

Recorde-se que o CA já se tinha pronunciado publicamente sobre os dois lances, considerando que Jorge Sousa agiu corretamente no de Pizzi, ao nada assinalar, e que o segundo, em que o protagonista foi Nelson Semedo, era "difícil e duvidoso".