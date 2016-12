V. Guimarães vence em Arouca

JN Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Guimarães ganhou ao Arouca, por 1-0, no último jogo do ano do campeonato. Vimaranenses igualam o Sporting no quarto lugar, com 30 pontos, enquanto a equipa de Lito Vidigal é 12.ª classificada, com 17.

Um remate de Raphinha à trave da baliza do Arouca, aos 26 minutos, foi o principal registo da primeira parte, pautada pelo equilíbrio e desenrolada a um ritmo lento, com as duas equipas a não serem capazes de criar desequilíbrios em zonas de finalização.

A etapa complementar teve mais jogadas de perigo junto às balizas. Aos 56 minutos, Josué lançou Marega e o maliano esteve perto de inaugurar o marcador, mas o remate saiu por cima da baliza de Bracali. Marlon, aos 67 minutos, também ameaçou marcar, mas Douglas defendeu para canto.

Marega voltou a estar perto de marcar, desta vez de cabeça, mas a trave salvou, novamente, o Arouca e manteve o nulo no marcador. Instantes depois, foi o poste a negar o golo ao maliano.

Quem mostrou pontaria afinada foi Hernâni, que saiu do banco vimaranense para desbloquear o jogo, após jogada individual de Marega.