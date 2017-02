Vídeo mostra Osório a puxar a camisola de Soares

Hoje às 20:17 Facebook

Imagens registadas no F. C. Porto-Tondela (4-0) mostram lance entre o defesa tondelense e o avançado brasileiro dos dragões. O árbitro depressa assinalou a grande penalidade, muito contestada pelos tondelenses.

Na reta final da primeira parte do jogo entre o F. C. Porto e o Tondela, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos dragões a partir de um lance protagonizado entre Osório e Soares.

O JN teve acesso a um vídeo no qual se pode ver o defesa tondelense a puxar a camisola do avançado brasileiro do F. C. Porto perante o olhar do árbitro, que tem o campo de visão aberto e encontra-se muito bem colocado e no enfiamento do lance.

A reação imediata de Luís Ferreira foi assinar a grande penalidade que resultaria no primeiro golo do F. C. Porto, assinado por André Silva, aos 43 minutos. Como consequência, Osório foi punido com um cartão amarelo e pouco depois seria expulso, após mais um lance protagonizado com Soares.