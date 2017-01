Alqueva instala 1.º conjunto de painéis solares fotovoltaicos flutuantes

Hoje às 13:08 Facebook

A empresa do Alqueva anunciou esta segunda-feira ter instalado um primeiro conjunto de painéis solares fotovoltaicos flutuantes para produzir energia para um dos reservatórios de água do projeto, no âmbito da sua aposta em "soluções energéticas amigas do ambiente".

Trata-se de um sistema desligado da rede elétrica composto por 44 painéis solares fotovoltaicos flutuantes e com uma potência instalada de 11 quilowatts para produzir energia para abastecer as operações do reservatório da Cegonha, explica a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA).

Segundo a empresa, o conjunto de painéis foi instalado no reservatório da Cegonha, do aproveitamento hidroagrícola de São Matias, que está situado no concelho de Beja e integra-se na rede secundária de rega do projeto.

Além dos painéis, a EDIA também instalou um sistema de armazenamento de energia com autonomia para cinco dias sem sol, o que vai permitir abastecer os órgãos hidráulicos e os sistemas de monitorização e telecontrolo do reservatório e a estação de filtração de um bloco de rega com 2.163 hectares.

Segundo a EDIA, esta solução energética evitou a construção de uma linha de média tensão com uma extensão de cerca de dois quilómetros e traduz-se numa "rentabilidade económico-financeira positiva desde o momento de entrada em funcionamento".

A EDIA frisa que "tem vindo a apostar em soluções energéticas amigas do ambiente e ecologicamente compatíveis com um processo de desenvolvimento sustentado que se deseja para a região, dando o exemplo através de soluções fotovoltaicas", como a instalada no reservatório da Cegonha.

Na área da energia fotovoltaica, a empresa lembra que já instalou painéis solares fotovoltaicos na cobertura da sua sede em Beja e pequenas centrais solares fotovoltaicas junto à barragem do Alqueva e nas estações elevatória do Pisão e da Amoreira.

Na valência agrícola do Alqueva, a EDIA concluiu no ano passado a construção de todas as infraestruturas necessárias para regar os 120 mil hectares previstos no projeto inicial e que estão em exploração.

A albufeira de Alqueva, localizada no "coração" do Alentejo, no rio Guadiana, na sua capacidade total de armazenamento, à cota de 152 metros, é o maior lago artificial da Europa, com uma área de 250 quilómetros quadrados e cerca de 1.160 quilómetros de margens.