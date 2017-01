Cortes de eletricidade deste domingo serão "curtos"

Hoje às 12:05, atualizado às 12:15 Facebook

A EDP Distribuição garante que as interrupções de eletricidade previstas para este domingo em vários concelhos do país serão muito curtas, entre três e quatro minutos, e em ruas específicas.

"A maioria destas ações são realizadas com recurso a geradores cujas ligações e desligações geram interrupções de curta duração - três ou quatro minutos", afirmou a empresa em comunicado enviado à Lusa, referindo que nos avisos sobre os cortes energéticos disponíveis no seu portal na Internet (na área 'Interrupções de Energisa') estão identificadas as ruas específicas em que se realizarão os trabalhos.

As interrupções programadas para este domingo destinam-se a que a EDP Distribuição possa fazer trabalhos na rede elétrica que "não se podem realizar com a mesma em tensão", sobretudo ligações de novas infraestruturas ou reparação de equipamentos.

Os concelhos afetados pelos cortes energéticos deste domingo são Coimbra, Santo Tirso, Trofa, Azambuja, Cartaxo, Lisboa e Albufeira, sendo que os trabalhos inicialmente programados para Figueira da Foz, Ferreira do Zêzere e Tomar serão realizados posteriormente.

A EDP Distribuição sublinha que estas são atividades normais numa empresa de distribuição de energia elétrica.