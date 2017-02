Governo diz que número de passageiros da TAP no Porto cresceu em 2016

Hoje às 20:36, atualizado às 20:39 Facebook

O Governo anunciou esta quinta-feira que o número de passageiros transportados pela TAP no aeroporto do Porto cresceu 1,8% em 2016, recusando assim as críticas do PSD sobre a falta de investimento da transportadora no aeroporto Sá Carneiro.

"O número de passageiros transportados pela TAP em 2016 no aeroporto do Porto cresceu 1,8 por cento, o que levou a empresa a subir da terceira para a segunda posição no 'ranking' das transportadoras aéreas a operar naquele aeroporto", lê-se numa nota de imprensa divulgada hoje pelo Ministério do Planeamento e Infraestruturas.

De acordo com os números da tutela, o crescimento em 2016 "segue-se a dois anos consecutivos em que a operadora perdeu terreno no aeroporto Sá Carneiro", com um recuo de 0,2% em 2014 e de 5% em 2015.

O ministério liderado por Pedro Marques considera que "para o sucesso da atual operação da TAP no Porto muito contribuiu a ponte aérea", que desde março de 2016 faz a ligação Porto - Lisboa com voos a todas as horas.

Nesse sentido, acrescenta, a ligação entre as duas cidades cresceu 80%.

"É igualmente relevante que 73% dos bilhetes para a ponte aérea sejam vendidos pela TAP no centro e sul do país, enquanto apenas 27% são vendidos no Porto", salientou a tutela.

Nesse sentido, para o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, as declarações produzidas hoje pelo PSD "são uma total falta de pudor" até porque, sublinha, "foi precisamente durante o Governo liderado por esse partido que a TAP perdeu passageiros no Porto".

A distrital do PSD do Porto criticou hoje a "manifesta falta de investimento estratégico" da TAP no aeroporto do Porto e desafiou o Governo a apresentar um plano de desenvolvimento e crescimento daquela infraestrutura.

Segundo o PSD, falta a TAP explicar quais as políticas que levam a que "Lisboa tenha preços mais acessíveis por via do efeito de escala, e Vigo tenha preços mais acessíveis pelo motivo inverso".