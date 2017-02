Ikea abre em Loulé no fim de março e emprega 200 pessoas

Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A loja Ikea de Loulé, a quinta do grupo sueco em Portugal e a primeira no Algarve, vai abrir no dia 30 de março e empregar 200 pessoas, numa fase inicial.

Num encontro com jornalistas, o diretor da unidade, Abdelhak Ayadi, revelou que o número de colaboradores pode ascender a 250 no verão e disse acreditar que a loja algarvia atrairá clientes do sul de Espanha, que poderão optar por ir à loja de Loulé e não à de Sevilha, assim como de outros países, nomeadamente do Reino Unido.

A abertura da primeira loja no Algarve acontece após um processo que demorou vários anos, marcado por providências cautelares interpostas por associações empresariais algarvias e por atrasos relacionados com a localização da loja e posse dos terrenos onde foi construída, junto ao nó Loulé-Faro da A22.

A loja Ikea de Loulé integra-se num projeto do grupo sueco que inclui um centro comercial, com abertura prevista para o verão de 2017, e um "outlet", num investimento total de 200 milhões de euros.

Com aproximadamente 24 mil metros quadrados, distribuídos por dois pisos, a loja Ikea de Loulé pretende ter um relacionamento próximo com a comunidade local e preocupações ambientais, segundo o diretor.

Para a loja poder ser instalada naquele local, a Assembleia Municipal de Loulé aprovou, em 2013, o Plano de Urbanização Caliços-Esteval, que implicou a reclassificação daqueles terrenos, que antes integravam a Reserva Agrícola Nacional, para uso urbano.

A abertura da quinta loja da marca sueca em Portugal enquadra-se no plano de expansão do grupo Ikea, que prevê duplicar o número de lojas no país, para dez, até 2025.