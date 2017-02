Turistas escolhem Portugal pela autenticidade e gastronomia

Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A autenticidade e os restaurantes das cidades são as características mais valorizadas pelos turistas que visitam Portugal, indica um estudo apresentado esta quinta-feira no fórum internacional do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT).

A análise, que tem como objetivo identificar as perceções e satisfação dos turistas em Portugal, reúne dados recolhidos pela Internet, entre 10 e 31 de janeiro de 2017, num total de 238 questionários validados, sendo a amostra dominada por portugueses que revelam uma grande apetência para viajar para fora e dentro do país, enquanto os estrangeiros, ainda que em minoria, são visitantes assíduos de destinos nacionais.

O estudo revela que a autenticidade, a atratividade e os restaurantes das cidades nacionais são as características mais valorizadas pelos turistas, com mais de 80% a atribuírem a classificação máxima nos dois primeiros indicadores.

Os turistas mostram-se globalmente satisfeitos com as visitas a Portugal, com uma média de quase seis pontos numa escala de um a sete, ainda que só 24% apontem estar completamente satisfeitos com o destino.

Os atributos que mais satisfazem em Portugal são a gastronomia e vinhos, o património histórico, as praias, a natureza e a hospitalidade dos portugueses. No lado oposto, ou seja a satisfazer menos os visitantes, ficam os transportes, a limpeza, a informação turística disponível e a qualidade do serviço.

"Os turistas mostram-se mais preocupados com a pressão que o turismo pode colocar ao nível da originalidade das cidades nacionais, com 37% dos respondentes a defenderem que este poderá ter um efeito negativo da atividade turística. Também ao nível do contacto com a população desses locais, os respondentes estão mais apreensivos, com 36% a sentirem que a interação está mais difícil" - lê-se nas conclusões do estudo.

A análise foi apresentada num evento que reúne em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, mais de uma centena de agentes ligados ao turismo, bem como empresários, governantes nacionais e autárquicos, investigadores, entre outros.

O Fórum Internacional do Turismo, que se realiza há 12 edições, é organizado pelo IPDT que hoje também lançou o Anuário de Tendências - Turismo'17.