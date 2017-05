Hoje às 00:52 Facebook

A GNR está a averiguar a forma como um seu militar, à civil, deteve um cidadão brasileiro, na repartição de Finanças do Montijo.

O guarda, que não estava de serviço, imobilizou-o com a técnica "mata-leão" (consiste em agarrar o oponente no pescoço, pelas costas, com asfixia), quando o cidadão filmava com o telemóvel, em direto para o Facebook. As imagens foram parar às redes sociais.

A GNR referiu que o detido assumiu uma "atitude imprópria e ofensiva" com os funcionários das Finanças e adiantou que "perante as circunstâncias presenciadas nas imagens difundidas, foi decidido abrir um processo de inquérito, a fim de averiguar as circunstâncias da detenção do cidadão, para apuramento de eventuais responsabilidades".

Aviso: As imagens podem chocar os mais sensíveis.