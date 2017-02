Aluno de 11 anos violado por colega no interior da escola

Alexandre Panda e Teixeira Correia Hoje às 13:16, atualizado às 13:19 Facebook

Vítima teve de ser assistida no Hospital de Évora.

As autoridades estão a investigar um alegado abuso sexual de de que foi vítima um estudante, de 11 anos, no interior de uma escola do concelho de Montemor-o-Novo. O agressor será outro aluno do mesmo estabelecimento de ensino, com 12 anos.

De acordo com informações recolhidas pelo JN junto de fontes próximas do processo, a violação aconteceu na tarde de sexta-feira. A vítima, que também foi agredida pelo colega, foi encontrada muito debilitada por pessoal do estabelecimento de ensino, percebendo-se logo o que tinha acontecido.

De imediato, foram chamados os pais do aluno e uma equipa de socorro, para além de psicólogos especialistas em menores, no sentido de apoiar a criança. O aluno foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Évora, onde foi submetido a cuidados médicos, mas também exames que irão estabelecer cabalmente se houve violação. Os responsáveis do estabelecimento de ensino também contactaram militares do programa "Escola Segura" da GNR, com o qual as escolas têm protocolos de vigilância. Por se tratar de um crime de abuso sexual de menor, da competência reservada da Polícia Judiciária, os militares chegaram a contactar a PJ.

Mas como o suspeito tem apenas 12 anos e não pode ser criminalmente responsabilizado, o caso transitou de imediato para o Tribunal de Família e Menores.

Caso o abuso sexual venha a ser confirmado pelos exames do Instituo de Medicina Legal, e as suspeitas se confirmem sobre o autor, este deverá depois ser alvo de um processo tutelar educativo que pode ir até a colocação em instituição em regime fechado.

A comunidade escolar local ficou muito abalada e chocada com o caso por envolver alunos adolescentes.