Assalto com arma de fogo numa loja nas Amoreiras

Um assalto à mão armada a uma loja de relógios causou o pânico, na manhã desta segunda-feira, no centro comercial das Amoreiras, em Lisboa. Os comerciantes viram um homem na casa dos 50 anos a dirigir-se à ourivesaria de pistola na mão.

O assalto à Boutique dos Relógios ocorreu poucos minutos antes das 10.30 horas e terá sido cometido por três indivíduos e não por dois, como inicialmente se chegou a suspeitar. Um deles, pelo menos, estava armado.

Segundo uma das testemunhas, uma funcionária de uma loja situada ao lado da relojoaria, um homem na casa dos 50 anos, vestido com um casaco comprido, de óculos escuros e de boina na cabeça, dirigiu-se ao estabelecimento de arma em punho, e pediu ao segurança para se baixar. O profissional obedeceu-lhe e ouviram-se, entretanto, gritos.

Seguiu-se um estrondo devido ao uso de marretas para quebrar montra lateral, que ficou desfeita. Foram, ao todo, cinco minutos de pânico. Os comerciantes daquela área do centro comercial fecharam os taipais das lojas e recolheram-se até à chegada da Polícia Judiciária.

"Em 30 anos que trabalho neste centro comercial, nunca soube de um assalto. É muito estranho", comenta um trabalhador. Os corredores do centro comercial nem sequer tinham muita afluência esta manhã. Na ala ao lado, os lojistas só se aperceberam do incidente por causa das sirenes da polícia.

O bando apropriou-se de objetos de valor e terá fugido recorrendo às escadas rolantes até ao piso zero, de onde se terá dirigido até à porta das traseiras. No exterior, ter-se-ão feito transportar de motorizadas, acrescentou outra das fontes, baseando-se num relato ouvido no local.

A responsável pela comunicação do centro comercial sublinha que não só há videovigilância no interior do edifício, como inclusive na loja assaltada.

As autoridades não confirmam a existência de disparos.