Condenado a pagar quase 20 mil euros por criticar autarca num blogue

O membro da Assembleia Municipal de Valongo, Celestino Neves, foi considerado culpado do crime de difamação agravada, por ter publicado, num "blog", textos críticos relativamente ao presidente da Câmara Municipal valonguense, José Manuel Ribeiro.

Terá de pagar uma multa de 1820 euros. Na manhã desta quarta-feira, Celestino Neves também ficou a saber que, pelo mesmo motivo, foi condenado a pagar duas indemnizações: uma no valor de dez mil euros à Autarquia e uma outra de oito mil euros ao próprio edil.

Ao JN, Celestino Neves prometeu recorrer de uma decisão que considera "injusta". "Mantenho as críticas que fiz. Acho que a alteração do Plano Diretor Municipal de Valongo, em 2014, foi feita a pedido do fundo de investimento Novimovest/Santander. Devia ter sido este negócio a ser julgado e não eu", afirmou à saída do Tribunal de Valongo.

Já José Manuel Ribeiro, que também marcou presença na leitura da sentença, mostrou-se satisfeito com a decisão judicial. "Fico contente, porque se fez justiça e porque se provou que tenho direito ao bom nome e à honra", justificou.

Recorde-se que Celestino Neves foi um dos principais apoiantes da candidatura do socialista José Manuel Ribeiro à presidência da Câmara de Valongo. Mas, em setembro de 2014, entrou em rutura com o atual edil e desvinculou-se da bancada municipal do PS.

Já como membro independente, publicou no seu blogue pessoal afirmações que o Tribunal considerou, agora, "atentar contra o bom nome e a honra dos ofendidos, a Câmara Municipal e o seu presidente José Manuel Ribeiro".