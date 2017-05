Escolas denunciam centenas de fraudes em exames de código

Dina Margato Hoje às 00:40 Facebook

Associação de Industriais do Ensino da Condução denunciam realização de testes à distância recorrendo a rede organizada.

Há candidatos a apresentarem-se ao exame de Código da Estrada de sobretudo quando lá fora estão temperaturas elevadas e o mesmo casaco rodou por várias pessoas em dias diferentes. Ambas as peças de roupa tinham microcâmaras instaladas. São apenas alguns dos estratagemas com meios tecnológicos sofisticados denunciados pela Associação Nacional de Industriais do Ensino da Condução (ANIECA).

