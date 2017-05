GNR detém gangue suspeito de assaltos a residências de luxo

Salomão Rodrigues Ontem às 22:16 Facebook

Três cidadãos de nacionalidade croata, suspeitos de pertencerem a um gangue internacional que tem furtado dezenas de moradias de luxo, foram detidos na Feira por elementos da GNR.

A ação que contou com elementos do posto da Feira, sessão de investigação criminal de Aveiro, núcleo de investigação criminal (NIC) da Feira e Oliveira de Azeméis, ocorreu no passado sábado.

Os três homens, com idades entre os 24 e os 47 anos, dois deles pai e filho, estavam junto a uma moradia de luxo, em Arrifana, quando foram confrontados com a presença de uma patrulha da GNR.

Ao aperceberem-se da presença da patrulha puseram-se de imediato em fuga, mas acabariam por ser detidos após perseguição.

Foram presentes a tribunal da Feira, na tarde desta segunda-feira, onde foram julgados sumariamente pelo crime de resistência e coação.

Depois de ouvidos em tribunal, e mal saíram da sala de audiência, foram de imediato detidos após apresentação de mandado de detenção, fora de flagrante delito.

Ou seja, vão continuar detidos e ouvidos em primeiro interrogatório, terça-feira, pela suspeita de vários crimes cometidos em furtos a residências.

A GNR apreendeu vário material que terá sido usado nos assaltos como duas viaturas, pé-de-cabra e chaves de fendas.

O cidadão croata mais velho encontra-se em cadeira de rodas. O carro que conduzia estava adaptado à sua condição de deficiência e seria o responsável pela condução de uma duas viaturas apreendidas, sempre que realizavam os furtos nas habitações.

O grupo é suspeito de vários assaltos no país, com destaque para o Centro e Norte, em habitações de empresários, onde se apoderavam de objetos valiosos como joias e relógios.