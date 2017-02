Homem encontrado morto no Algarve com mãos e pés atados

Marisa Rodrigues Hoje às 11:09, atualizado às 12:10 Facebook

Um homem, de 83 anos, foi encontrado morto, esta quinta-feira de manhã, com as mãos e os pés atados.

O Álvaro Paderna foi encontrado por uma neta, vizinha do avô, na freguesia da Guia, Albufeira, que deu o alerta às autoridades pelas 9.15 horas.

O agricultor, que vivia sozinho, deveria deslocar-se ao mercado municipal de Albufeira, como fazia habitualmente à quinta-feira e ao sábado, para vender produtos que ele próprio cultivava. A família estranhou a sua ausência e deslocou-se à habitação do idoso. A neta, que habita numa casa contígua, acabaria por encontrar o avô na cama com as mãos e os pés atados. A casa estava revirada e a carrinha de Álvaro Paderna encontrava-se estacionada em frente à habitação.

O óbito foi declarado no local por uma equipa do INEM, onde esteve também elementos da GNR e da PJ.