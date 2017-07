Homicida do very-light regressa à cadeia

NUNO SILVA Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Hugo Inácio já cumpriu quatro anos por matar sportinguista e foi condenado agora por lançar tocha na Luz, no ano passado.

O membro da claque benfiquista No Name Boys que atingiu mortalmente um adepto do Sporting com um very-light, em 1996, voltou a ser condenado a uma pena de prisão efetiva. Desta vez, Hugo Inácio foi punido com três anos de cadeia e proibido de frequentar recintos desportivos durante sete anos, por ter feito deflagrar uma tocha no Estádio da Luz e por ter sido detido pela PSP, já no exterior, na posse de outra.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui