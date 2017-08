PJ deteve suspeito de atear fogo em Mangualde

Hoje às 12:13, atualizado às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A PJ anunciou a detenção de um homem pela presumível prática de um crime de incêndio florestal no concelho de Mangualde, que ocorreu há duas semanas.

Em comunicado, a PJ informa que a detenção do homem de 41 anos foi levada a cabo pela Diretoria do Centro, contando com a colaboração da GNR de Mangualde.

O homem, solteiro e copeiro, é suspeito de "ter posto um foco de incêndio florestal" no dia 15 de julho, junto à Senhora do Castelo, "em terreno povoado com pinheiros, tendo ardido uma área com cerca de 2,2 hectares".

"O suspeito atuou num quadro de alcoolismo e utilizou um isqueiro para atear o incêndio", informou.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

De acordo com a PJ, o detido tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, sendo presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

No corrente ano, a PJ já identificou e deteve 45 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.