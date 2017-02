Juíz retira bebé a mãe com dificuldade em acordar para amamentar

Óscar Queirós Hoje às 00:42 Facebook

Magistrado elencou motivos para a retirada do bebé, como depressão de Sónia e a sua dificuldade em acordar de noite para amamentar o filho.

Sónia Castro, de 23 anos, estudante, e o namorado, pai do bebé que lhe foi retirado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Matosinhos, no passado dia 10, ainda no Hospital Pedro Hispano, onde nascera seis dias antes, contestam os alegados factos apresentados no sábado pelas técnicas da CPCJ a um juiz de turno do Porto e que levaram o magistrado a "legalizar" a institucionalização da criança. O bebé estava há oito dias num centro de acolhimento contra a vontade dos pais e sem autorização judicial.

