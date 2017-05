Kamikazes ao volante simulam acidentes para burlar seguros

REIS PINTO Hoje às 00:40, atualizado às 01:09 Facebook

Companhias apenas conseguem provar 13% de burlas no ramo automóvel.

As companhias de seguros portuguesas perdem, anualmente, em sinistros simulados, mais de 30 milhões de euros e apenas nos ramos automóvel e multirriscos (que diz respeito a habitações e a empresas). Mas este valor representa, respetivamente, apenas 13% e 4% dos sinistros suspeitos que serão cerca de 70 mil no total e envolvendo verbas da ordem dos 160 milhões de euros, segundo dados da Associação Portuguesa de Seguradores (APS). O mesmo é dizer que, muitas vezes, o crime compensa. E as fraudes predominam nas classes mais favorecidas economicamente (com algumas exceções no ramo automóvel e acidentes de trabalho).

