Ministra entregou carros BMW à PSP

A PSP recebeu, esta sexta-feira, 34 novas viaturas, entre elas vários BMW, no valor de 885 mil euros, que serão distribuídas pelos diversos comandos, entre os quais o do Porto, e para várias valências como trânsito, patrulhamento e proteção de testemunhas.

A cerimónia de entrega das viaturas, que decorreu na direção nacional da polícia, contou com a presença da ministra da Administração Interna para quem estas novas viaturas são "um reforço muito importante para a PSP, para a renovação da sua frota automóvel e para reforçar a capacidade operacional da PSP".

Sobre o contrato de aquisição, Constança Urbano de Sousa explicou que a preocupação foi que no compromisso com a marca tivesse incluído a manutenção das viaturas durante seis anos ou 200 mil quilómetros.

Para o diretor nacional da PSP, Luís Farinha, estas 34 novas viaturas, vêm colmatar um conjunto de necessidades da polícia e reduzir a média etária dos veículos e o seu intenso uso".

No início do mês, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) denunciou que 50% das viaturas do Comando Metropolitano da PSP do Porto estão inoperacionais por falta de verbas para proceder à respetiva reparação.

"Cerca de 50% das viaturas que estão distribuídas ao Comando Metropolitano da PSP do Porto não estão em funcionamento", estando "inoperacionais" por diversas razões, inclusivamente por "falta de peças e verba para proceder à respetiva reparação", alertou ASPP/PSP do Porto.