Mulher detida em Chaves por suspeita de mandar matar marido

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira uma mulher, suspeita de ser a mandante do homicídio do marido de 39 anos, encontrado morto na rua, em Chaves, em janeiro deste ano.

Um rapaz de 25 anos, alegado executante, também foi detido. A PJ confirmou ao JN que os dois já estão nas instalações de Vila Real e serão presentes a tribunal durante o dia de amanhã.

Os dois foram detidos em Chaves durante uma operação que decorreu durante esta manhã. Segundo apurou o JN, a mulher terá pago "alguns milhares de euros" ao executante do crime. O casal estava em processo de divórcio.

José Carlos Outeiro foi encontrado morto na via pública, em frente ao prédio onde morava na rua do Paraíso, em Chaves. Foi alvejado com um tiro de caçadeira na nuca, quando estava a sair de casa para trabalhar.

A vítima era funcionário de uma empresa de transformação de vidro, em Chaves, mas também trabalhava como segurança e porteiro em casas de alterne em Verín, Espanha, próximo da fronteira portuguesa.