Polícia Judiciária investiga alegada queda de pescador em arriba

A Polícia Marítima e a Polícia Judiciária estão a investigar a suposta queda de um pescador de uma arriba na praia da Maré das Porcas, em Albufeira, disse o capitão do Porto de Portimão, Santos Arrabaça.

O capitão Santos Arrabaça explicou que o alerta para a queda do pescador, de nacionalidade romena, foi dado às autoridades no sábado, pelas 12.30 horas, aproximadamente cinco horas após o momento da queda, de acordo com o testemunho de um amigo que estava no local.

A testemunha, um pescador moldavo com cerca de 70 anos, terá alertado a companheira do desaparecido, relatando que o homem terá escorregado no caminho e caiu ao mar.

O alargado período sem aviso às autoridades e depoimentos confusos motivaram o pedido de intervenção da Polícia Judiciária, que está a investigar as causas do desaparecimento e queda do pescador romeno, com cerca de 56 anos.

Após o alerta, foram iniciadas buscas por terra, por mar e subaquáticas mas "sem sucesso", explicou o capitão Santos Arrabaça, observando que hoje a área de buscas foi alargada.