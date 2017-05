Professor de música detido no Grande Porto por abusos a alunas

JN Hoje às 13:55 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um professor de música, de 62 anos, suspeito de abusos sexuais a três alunas, na zona do Grande Porto.

O homem, que entretanto se aposentou, dava aulas práticas a jovens com idades entre os 12 e os 16 anos. Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, "neste contexto, aproveitava os momentos em que ficava a sós com as vítimas, todas do sexo feminino, para lhes exibir filmes de cariz pornográfico e para as sujeitar a agressões sexuais".

O detido deverá ser levado a tribunal esta quinta-feira, indiciado por crimes de abuso sexual de crianças e de atos sexuais com adolescentes.