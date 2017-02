SAD do Boavista à beira da falência

Nuno Miguel Maia Hoje às 00:40 Facebook

O plano de recuperação por via extrajudicial da SAD do Boavista foi chumbado pelo Tribunal da Relação do Porto, que alega ter sido concluído fora do prazo legal.

Fica assim em causa a recuperação da sociedade anónima desportiva e está a porta aberta a novas ações judiciais de cobrança de dívidas e, no limite, à liquidação da empresa numa insolvência, pretendida por credores minoritários. Porém, a SAD do Boavista não se conforma com o revés judicial e já recorreu para o Supremo.

