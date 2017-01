Sargento da GNR fica em prisão domiciliária

Hoje às 20:03 Facebook

Já são conhecidas as medidas de coação do sargento da GNR detido pela PJ, esta segunda-feira à noite.

O Sargento da GNR de Vila Real detido, com outros dois arguidos, pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção, lenocínio, auxílio à emigração ilegal, sequestro, detenção de arma proibida, violação de segredo de justiça e jogo ilegal vai aguardar o desenvolvimento do inquérito em prisão domiciliária, uma pulseira eletrónica. Até estarem reunidas as condições irá permanecer na cadeia de Évora.

Os outros dois detidos, ligados a uma casa de alterne da zona de Vila Real, ficaram em prisão preventiva. As medidas de coação de privação de liberdade estão baseadas na perturbação, continuação e no forte alarme social.

As investigações duravam há vários meses. O militar é suspeito de fornecer informações sobre operações policiais a troco de milhares de euros.