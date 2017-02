Sócrates processa o Estado português

Hoje às 19:09, atualizado às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

José Sócrates apresentou esta sexta-feira uma ação contra o Estado no Tribunal Administrativo de Lisboa por violação dos prazos máximos legais do inquérito da Operação Marquês.o.

Está marcada para as 20 horas uma conferência de imprensa com a presença do antigo primeiro-ministro e dos seus advogados de defesa.

José Sócrates esteve preso preventivamente mais de nove meses e está indiciado por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção passiva para ato ilícito.

Dois anos após o início do inquérito, que a 20 de novembro de 2014 produziu as primeiras detenções, a investigação do Ministério Público continua sem que exista acusação ou arquivamento, estando prevista uma decisão do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para 17 de março.

A notícia da ação foi avançada pela Sic Notícias.