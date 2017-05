Taxista assassinado durante assalto e deixado na rua

JN Hoje às 09:04, atualizado às 11:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Um taxista foi, este sábado, encontrado morto numa rua da Damaia, no concelho de Amadora, distrito de Lisboa. O motorista foi esfaqueado na zona do peito e abandonado na via pública, junto ao seu veículo.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o cadáver do taxista foi encontrado, cerca das 2 horas, por populares que alertaram de imediato as autoridades e equipas de socorro.

Ao que tudo indica, o motorista, de 57 anos, tinha acabado de deixar um cliente, na Praceta Augusto Castilho, quando foram ouvidos gritos de socorro. O taxista terá sido vítima de um assalto por parte do cliente que fugiu e ainda não foi identificado pelas autoridades.

Uma patrulha da PSP da esquadra da Damaia foi ao local, mas por estar perante um crime de homicídio, o caso já transitou para a Polícia Judiciária de Lisboa, que já está a investigar a morte do motorista.