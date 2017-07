Tecnologia para abater drones já está em testes

CARLOS VARELA Hoje às 00:40 Facebook

Base de dados de aparelhos e proprietários permitirá localização e punição mais rápidas.

A repressão policial aos drones ilegais vai ser fortemente incrementada com a legislação que o Governo tem em preparação e que deverá começar a ser publicada a partir do final do mês, soube o JN. Vem aí também uma base de dados com o registo de drones e proprietários, a que as polícias terão acesso imediato, e já está a ser testada tecnologia para deteção de drones e respetivos operadores, com capacidade de neutralizar os aparelhos. Um sistema semelhante foi alugado aquando da visita papal.

